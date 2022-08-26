Крэйг Вудкрофт: «Алистров – хороший игрок. Ждем от него большого прогресса»

поделился мнением о Владимире Алистрове и Сергее Сапего.

– Кто из молодых игроков может стать таким же открытием, как Илья Усов в прошлом сезоне?

– На протяжении шести недель очень хорошо себя проявлял . Он работал так, как мы от него ждем.

С ним связана одна очень забавная история. Он стеснительный, скромный парень. Вова в команде уже два года. Этот будет третьим. Перед началом предсезонки я ему сказал: «Али, это твое время – показать, кто ты такой, что ты можешь сделать, как ты можешь блеснуть в этом сезоне».

Я продолжал говорить это ему на протяжении всей предсезонки: пришло время сделать шаг вперед, показать себя всем. А недавно встретил его и спросил: «Али, какое сейчас время?» Он мне ответил: «3:15». Я у него еще раз переспросил: «Какое сейчас время?» Он отвечает: «26 августа». И тогда я у него еще раз переспросил: «Али, какое сейчас время?» И, наконец, он ответил: «А-а-а… Сейчас – мое время!»

Он хороший игрок, хороший человек, который должен делать свою работу. Ждем от него большого прогресса.

Еще один такой игрок – это Сергей Сапего. Он и минувший сезон провел хорошо. Сергей за предсезонку прибавил в физическом плане, стал довольно хладнокровно играть. Это ему помогает. И для него также пришло время показать свой класс. Это парень, который должен себя проявлять еще больше.

Также надо сказать о двух наших вратарях [ и ]. Оба молодые парни, для обоих это шанс заявить о себе и показать себя в этой лиге, – сказал главный тренер минского .