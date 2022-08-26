Райан Спунер: «Минск – отличный город, клуб конкурентоспособен. Поэтому я легко решился на возвращение»

высказался касательно возвращения в минское из .

«Различие Минска и Екатеринбурга? Екатеринбург находится достаточно далеко, моя жена не смогла получить визу. Ранее я играл два года в Минске, и мне все нравилось: игроки в команде, тренерский штаб. Клуб конкурентоспособен, Минск – отличный город. Поэтому я легко решился на возвращение.

Ожидания от сезона, 68 матчей – достаточно много для КХЛ? Я играл в Северной Америке восемь лет, мы играли по 82 матча в сезоне. Да, в этом году чемпионат будет длиннее. Нужно быть умнее. Команде необходимо стараться побеждать в каждой игре. Если ты выходишь на матч и отдаешь всего себя и все работает, то ты можешь получить хороший результат.

У нас много хоккеистов с опытом в ? Да, эти ребята знают, как побеждать. Это лучшая лига в мире, ты не сможешь там играть, если будешь выступать плохо. В любом уголке мира, в каждой игре побеждает тот, кто делает меньше ошибок, лучше общается между собой, прикладывает больше усилий. У нас все это есть и мы готовы к сезону», – сказал нападающий минского «Динамо».