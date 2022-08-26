Козлов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Со второго периода упустили нить матча, начали размениваться на контратаки, пошли качели»

высказался после поражения от (3:4 Б) в матче Кубка TANECO.

– Весь первый период мы действовали четко, как и должны: контролировали шайбу, играли в зоне атаки – создавали моменты.

Со второго периода упустили нить матча, начали размениваться на контратаки, пошли качели и мы потеряли контроль шайбы. В третьем периоде отдали инициативу, чем соперник и воспользовался.

– Сегодня отсутствовали Панин, Тимкин, Шмелев и другие. Это ротация или есть другие причины?

– Ротация, мы даем шанс другим ребятам поиграть, посмотреть их в деле, тем более на этом турнире представлены хорошие команды.

– Сегодня Хо-Сэнг и Хмелевски играли в одном звене. Они и в сезоне будут в одном сочетании?

– Будем думать, сегодня решили посмотреть такое сочетание. В прошлом матче Алалыкин и Башкиров с Джошем хорошо смотрелись, а Саша хорошо выглядел со Шмелевым и Дроздовым. Послезавтра у нас игра с «Локомотивом» и хорошая возможность проверить свои силы.

– Насколько у вас сильное желание подпортить «Ак Барсу» домашний турнир?

– Слово «подпортить» тут не подходит. У нас два матча с хорошими соперниками, это для нас как экзамен, возможность проверить сочетания и спецбригады. Посмотреть на то, как мы будем выглядеть на фоне этих команд.

– Что не получилось в большинстве при «5 на 3»?

– Было пару хороших моментов, которые мы не реализовали. Сочетание, которее было в этом моменте, мы пробовали впервые. Для меня самое главное, чтобы был рисунок и было видно, что у нас есть моменты. Небольшой сумбур, который был, можно подкорректировать, – сказал главный тренер .