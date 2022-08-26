Козлов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Со второго периода упустили нить матча, начали размениваться на контратаки, пошли качели»

Виктор Козлов высказался после поражения от «Нефтехимика» (3:4 Б) в матче Кубка TANECO.
– Весь первый период мы действовали четко, как и должны: контролировали шайбу, играли в зоне атаки – создавали моменты.
Со второго периода упустили нить матча, начали размениваться на контратаки, пошли качели и мы потеряли контроль шайбы. В третьем периоде отдали инициативу, чем соперник и воспользовался.
– Сегодня отсутствовали Панин, Тимкин, Шмелев и другие. Это ротация или есть другие причины?
– Ротация, мы даем шанс другим ребятам поиграть, посмотреть их в деле, тем более на этом турнире представлены хорошие команды.
– Сегодня Хо-Сэнг и Хмелевски играли в одном звене. Они и в сезоне будут в одном сочетании?
– Будем думать, сегодня решили посмотреть такое сочетание. В прошлом матче Алалыкин и Башкиров с Джошем хорошо смотрелись, а Саша хорошо выглядел со Шмелевым и Дроздовым. Послезавтра у нас игра с «Локомотивом» и хорошая возможность проверить свои силы.
– Насколько у вас сильное желание подпортить «Ак Барсу» домашний турнир?
– Слово «подпортить» тут не подходит. У нас два матча с хорошими соперниками, это для нас как экзамен, возможность проверить сочетания и спецбригады. Посмотреть на то, как мы будем выглядеть на фоне этих команд.
– Что не получилось в большинстве при «5 на 3»?
– Было пару хороших моментов, которые мы не реализовали. Сочетание, которее было в этом моменте, мы пробовали впервые. Для меня самое главное, чтобы был рисунок и было видно, что у нас есть моменты. Небольшой сумбур, который был, можно подкорректировать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».