Виктор Козлов: «Амиров тренируется с «Салаватом». Исходя из рекомендаций врачей, ему дается нагрузка»

Виктор Козлов рассказал о тренировках Родиона Амирова.
В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. Он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
– Расскажите о состоянии Амирова. В какой роли вы его видите, если он вернется в этом сезоне?
– Родион тренируется с нами, работает. Исходя из рекомендаций врачей, ему дается нагрузка. Он выходит работать с вратарями – бросает им. Занимается с нами в зале.
Как только он будет готов, то мы все знаем его потенциал. Если он будет готов, то это будет усиление нашей команды, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».