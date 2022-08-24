Виктор Козлов: «Амиров тренируется с «Салаватом». Исходя из рекомендаций врачей, ему дается нагрузка»

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Виктор Козлов рассказал о тренировках Родиона Амирова.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. Он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

– Расскажите о состоянии Амирова. В какой роли вы его видите, если он вернется в этом сезоне?

– Родион тренируется с нами, работает. Исходя из рекомендаций врачей, ему дается нагрузка. Он выходит работать с вратарями – бросает им. Занимается с нами в зале.

Как только он будет готов, то мы все знаем его потенциал. Если он будет готов, то это будет усиление нашей команды, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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