Спунер о 3:2 с «Адмиралом»: «Было много ненужных удалений. Надо будет над этим работать»

высказался после контрольного матча с (3:2).

– Отлично, что победили. Правда, в матче было много ненужных удалений. Надо будет над этим работать. Важно, что даже при таких обстоятельствах смогли победить. Надо отметить, как все отрабатывали в защите, сражались в меньшинстве. Заслужили эту победу.

– Тебе удался хороший гол.

– Да, забрасывать всегда приятно. Хотя я также часто отдаю голевые передачи, это не менее важно и приятно. В том моменте была выгодная возможность, поэтому бросил. Впереди 68 матчей регулярного сезона, надеюсь, там буду забрасывать чаще.

– В первом периоде были хорошие скорости. Как команда готова физически?

– Около шести недель мы усердно готовились к сезону, проделали большой объем работы. Все готовы. Завтра будет выходной. Это важно для восстановления, – сказал нападающий минского .