Вудкрофт после 3:2 с «Адмиралом»: «Мы по-прежнему в поиске оптимальных сочетаний. Было много ненужных удалений, но игра в меньшинстве порадовала»

подвел итоги контрольного матча с (3:2).

– Игра в меньшинстве сегодня порадовала. Правда, было много ненужных удалений, где-то забывали про дисциплину. В игре хватало много хороших моментов. Мы по-прежнему в поиске наших оптимальных сочетаний и нашей оптимальной игры.

– Команда показала очень высокий темп. Можно ли сказать, что уже готовы к регулярному чемпионату?

– В первом периоде были хорошие скорости. Во втором было много удалений. Но игра в меньшинстве была эффективной. В целом команда хорошо готова, мы много и продуктивно тренировались. Команда в хорошей форме, постепенно вкатывается в сезон.

– Бригада меньшинства показала себя с лучшей стороны. Также команда выиграла серию буллитов. Это добавит уверенности перед сезоном.

– Много уделяли внимания этим компонентам. Если много работать, то будет результат. Это должно придать команде уверенность, – сказал главный тренер минского .