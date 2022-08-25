Федоров о поражении от «Динамо»: «ЦСКА выглядит тяжеловато, давно не играли на таких скоростях. Будет несколько выходных до 1 сентября»

Главный тренер прокомментировал поражение от (1:2) в матче Кубка мэра Москвы.

«Матч был быстрый. Мы давно не играли на таких скоростях. Мы отработали все необходимые моменты.

«Динамо» настойчиво прессинговало, нам не удалось уйти от поперечных передач, пропустили два гола.

Но мы сделали много полезных вещей, посмотрели, на каком уровне находимся на данный момент. Может быть, мы переиграли несколько смен и команда действительно выглядит тяжеловато.

У нас будет несколько выходных до 1 сентября, расписание до первого матча чемпионата нам ясно. Мы согласно ему тренируемся и играем», – сказал .