Корбан Найт: «Мне очень нравится в Омске. Люди очень дружелюбны, доброжелательны»

Форвард признался, что ему нравится в Омске.

– Омск и Балашиха – насколько велики различия между этими городами по масштабам, людям, любви к хоккею?

– Балашиха была невероятной. Как фанаты, так и жизнь в городе были отличными.

Но за те пару недель, что я уже провел в Омске, увидел, что там тоже очень круто – люди очень дружелюбны, доброжелательны. Мне пока что очень нравится в Омске.

– С какими эмоциями команда ждет дебютную игру на новой арене?

– Думаю, что все мы все нетерпением ждем этого, особенно в Омске.

Мы смотрели на арену снаружи – она выглядит очень внушительно. Также мы видели много фотографий. Так что, думаю, это будет невероятный опыт. Все игроки и болельщики будут очень рады игре.

– Ради такого стоит терпеть месячную выездную серию?

– Да, определенно стоит. Мне кажется, никто из нас не переживает по этому поводу.

Думаю, то, как мы отыграем этот месяц, будет отличной проверкой для нас и хорошо настроит на весь оставшийся сезон, – сказал канадский центральный нападающий «Авангарда».