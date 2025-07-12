Гущин о хоккее 3х3: «Как-то приезжал на турнир Ротенберга, поиграл за его команду, парочку передач сделал. В Монреале есть какие-то любительские турниры, слышал»
Даниил Гущин рассказал, как сыграл с Романом Ротенбергом в хоккей 3х3.
– Вы давно играете за океаном. Этот опыт хоккея 3х3 – первый в карьере?
– Несколько лет назад, два или три года назад, приезжал на мини-турнир, который организовывал Ротенберг. Поиграл немного за команду Романа Борисовича. Но здесь площадка поменьше, поинтереснее.
– Сколько передач на голы Ротенбергу тогда отдали?
– Парочку точно отдал!
– После этого в СКА вас не зазывали?
– Нет-нет (смеется – Спортс’‘).
– В Северной Америке эта дисциплина как-то развивается?
– Я слышал, что в Монреале какие-то турниры проводятся. На любительском уровне, – сказал форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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