Гущин о хоккее 3х3: «Как-то приезжал на турнир Ротенберга, поиграл за его команду, парочку передач сделал. В Монреале есть какие-то любительские турниры, слышал»

Даниил Гущин рассказал, как сыграл с Романом Ротенбергом в хоккей 3х3.

– Вы давно играете за океаном. Этот опыт хоккея 3х3 – первый в карьере?

– Несколько лет назад, два или три года назад, приезжал на мини-турнир, который организовывал Ротенберг . Поиграл немного за команду Романа Борисовича. Но здесь площадка поменьше, поинтереснее.

– Сколько передач на голы Ротенбергу тогда отдали?

– Парочку точно отдал!

– После этого в СКА вас не зазывали?

– Нет-нет (смеется – Спортс’‘).

– В Северной Америке эта дисциплина как-то развивается?

– Я слышал, что в Монреале какие-то турниры проводятся. На любительском уровне, – сказал форвард «Сан-Хосе » Даниил Гущин .