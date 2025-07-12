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«Барыс» может возглавить российский тренер. Частный спонсор готов дать около 300 млн рублей на легионеров (Дмитрий Ерыкалов)

«Барыс» может возглавить российский тренер.

По информации журналиста Дмитрия Ерыкалова, клуб, вероятно, нашел спонсора, который готов выделить около 300 миллионов рублей на иностранных игроков.

По законам Казахстана нельзя оплачивать контракты легионеров из государственных средств.

Отмечается, что действующего тренера «Барыса» Галыма Мамбеталиева могут заменить, но только в том случае, если спонсор действительно выделит средства на приобретение хоккеистов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
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