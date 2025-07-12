Экс-голкипер «Салавата» Гаврилов: «Акинфеев и Малафеев могли бы стать гениальными хоккейными вратарями. Готов научить Игоря, если он захочет»

Андрей Гаврилов назвал Игоря Акинфеева гениальным вратарем.

– Если Игорь Акинфеев после завершения футбольной карьеры захочет попробовать себя в хоккее, например, как Петр Чех, готовы пригласить его к себе на обучение?

– ⁠Мы здесь недавно познакомились с Вячеславом Малафеевым. Поднимали эту тему – а что, если футбольным голкиперам поменяться воротами с хоккейными. Когда-нибудь мы к этому придем. У нас 40% совпадает.

Есть технические моменты – ворота в футболе больше. Но и нет железок, привязанных к ногам, и не стоишь на замерзшей воде. Везде есть свои особенности.

Игорь Акинфеев – гениальный человек, и мало кто может поспорить с этим. При его желании и мотивации он бы справился с азами хоккейного голкипера. Если он когда-то захочет приехать к нам в центр G50, готов его научить. Уверен, это было бы весело и интересно.

История Петра Чеха индивидуальна. Если у него хватает на это время, то здорово. Многие после завершения карьеры занимаются другими вещами. Но и не надо забывать, что к 40 годам спортсмены накапливают разные болячки. Кому-то они мешают жить.

У кого-то тело лучше сохранилось, у кого-то колени больные, спина. Всегда вопрос, насколько человек готов после 40 посвящать время такому спорту.

Надо постоянно держать себя в форме. Думаю, Акинфеев и Малафеев могли бы стать гениальными хоккейными вратарями, – сказал бывший голкипер «Салавата» и главный скаут Gold Star Sports Management Group Андрей Гаврилов.