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Сорокин о Никитине: «Сильный тренер и профессионал с большой буквы – результаты это доказывают. ЦСКА снова будут ждать высокие места»

Илья Сорокин оценил профессионализм Игоря Никитина.

Бывший вратарь ЦСКА ранее работал со специалистом, когда тот возглавлял армейский клуб.

«История циклична. Всегда интересно посмотреть, как проявит себя человек на старом новом месте.

Сезон покажет, что из этого выйдет, но, со своей стороны, и из опыта работы с Игорем Валерьевичем я могу сказать, что Никитин – профессионал с большой буквы. Это очень сильный тренер, результаты его команд это доказывают.

Если же говорить о причинах неудач ЦСКА в последних двух сезонах, то это спорт. Не всегда удается быть на ведущих ролях. Как я понимаю, в клубе происходит небольшая перестройка, в команде много новых ребят, идет рабочий процесс.

Думаю, что с новым тренером и новыми ребятами армейцев снова будут ждать высокие места», – сказал голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин.

Сорокин получил памятную медаль КХЛ. Он сыграл 60 сухих матчей в лиге – больше только у Кошечкина и Еременко

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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