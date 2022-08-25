Карпухин о Гарипове: «Эмиль – очень хороший вратарь, он выигрывал кубки. С ним ворота на замке»

Защитник уверен в надежности вратаря .

Также хоккеист подвел итоги матча против в Кубке губернатора Челябинской области (1:2 Б).

– Хорошая игра была, мы здорово начали. Во втором периоде из-за индивидуальной ошибки пропустили, потом начали догонять соперника. В целом – хорошо матч провели.

– Ваша драка сегодня один из самых ярких моментов матча.

– Он жестко сыграл против моего партнёра. Я к нему подъехал, но увидел, что он в маске и отъехал. В этот момент он скинул перчатки и маску, я принял его бой.

– Сегодня была установка подраться? Ни один предсезонный турнир не обходится без драк.

– Установки не было. Хотел отдать должное своему визави. Мне потом сказали, что у него был сломан нос. Он подрался со мной – это достойно уважения.

– Ключевой момент в проигрыше?

– Реализация моментов. Очень много создали, где-то старались улучшить позицию. Нужно было бросать.

– Позади сложная предсезонка. Низкая результативность может быть связана с нагрузками?

– Возможно, связано и с этим.

– Сегодня на торжественном вбрасывании был Валерий Ничушкин. Приятно было его видеть?

– Да, приятно было видеть. Помню сам, когда был юн, приходил на матчи и смотрел на него, когда он в маске играл. Восхищался его игрой.

– Он сказал, что планирует вернуться в «Трактор» через какое-то время. Приятно будет его увидеть в команде?

– Да, было бы здорово.

– На буллиты вышел Илья Проскуряков, первым бросок реализовал Никита Тертышный. Придало это уверенность игрокам?

– Сложный вопрос. У нас есть тренер вратарей. У них есть своя договоренность. Я буллиты не бью. Надо спросить у ребят, которые их исполняют.

– Есть ли уверенность у вас, что ворота на замке?

– Да. Эмиль Гарипов – очень хороший вратарь. Он выигрывал кубки. С ним ворота на замке.

– Сегодня команда пропустила одну шайбу. Значит это, что игра налажена?

– Работа ведется. Мы постоянно стараемся что-то улучшить.

– Насколько важно для вас выиграть домашний турнир?

– Всегда приятно побежать, всегда хочется выигрывать в каждом матче.

– Что стало причиной неудачной реализации?

– Мы хотим улучшить позицию или ищем пас, когда уже нужно бросать, – сказал Карпухин.