Гатиятулин о звене Бурдасова: «Сыгранности не хватает. Хотелось бы, чтобы они больше играли с шайбой» 

подвел итоги матча с (1:2 Б).

– Заключительный этап предсезонной подготовки, вышли на финишную прямую. Последний турнир, где для нас важно посмотреть, что мы тренировали и над чем нужно еще поработать. Информацию получили. Будем над этим работать.

– Большое количество удалений у «Трактора». Звонок это для тренерского штаба?

– Да, у нас было мероприятие, куда приезжали представители судей. Указали моменты, которые будут строго судиться. Разбираем их, в некоторых моментах у нас есть недопонимание. У нас есть время до начала сезона, чтобы эти моменты объяснить и поработать над ними. Чтобы не хватать ненужные удаления, такие же, как и на Мемориале Ромазана.

– С Владимиром Ткачевым поставили двух молодых, почему именно он выступает с ними?

– Мы хотим, чтобы у нас все звенья играли в хоккей. Ищем сочетания, которые позволят нам это делать. Владимир – опытный игрок. Максим [Шабанов] в прошлом сезоне познакомился с , сейчас выглядит неплохо. Приняли решение в таком сочетании готовиться.

– Можно сказать, что Максим Шабанов забронировал себе место в топ-9?

– Идет предсезонная подготовка, ищем сочетания. У них хорошая связка, плюс Кирилл Капустин неплохо выглядит. Если так будут продолжать, то оставим в этом сочетании. На сегодняшний день игра их звена меня устраивает.

– Почему пока не получается у и его звена отличиться?

– Работа ведется. Сыгранности не хватает. Хотелось бы, чтобы они больше играли с шайбой. В этом нужно прибавить. Все ребята опытные – будем разбирать. Знаем, что игра с шайбой их лучшее качество. Будем через работу находить их игру.

– Сегодня пропустили одну шайбу в основное время. Можно сказать, что игра в своей зоне налажена?

– Нет, много моментов над которыми надо работать: возврат, игра в своей зоне, прохождение средней зоны. Есть хорошие моменты, – сказал главный тренер .