Воробьев о молодежи: «Ближе к Дню знаний будем решать, кого оставить в основе. Прошли они 10-й класс или пока нет»

Илья Воробьев высказался после победы над «Трактором» (2:1 Б).
– Как и ожидалось, все намного плотнее, если сравнивать с прошлыми турнирами. Чемпионат близко. Возможно, не дотерпели, но выиграли по буллитам.
– Как отнеслись к драке Керри, который играл в маске из-за повреждения?
– Керри – честный мужик. Его захлестнули эмоции. Я бы не хотел, чтобы он сбрасывал шлем. Только нос зажил, а сейчас он подвергает себя опасности.
– Молодые игроки убеждают вас, что готовы зайти в основу?
– Пока они смотрятся неплохо. Но это предсезонка. Будем ближе к первому сентября, к Дню знаний, решать, кого оставить в основе. Прошли они 10-й класс или пока нет.
– Как состояние Архипа Неколенко?
– Он поехал с доктором в клинику. Пока не могу сказать, – сказал главный тренер «Металлурга».