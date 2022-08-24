Воробьев о молодежи: «Ближе к Дню знаний будем решать, кого оставить в основе. Прошли они 10-й класс или пока нет»

высказался после победы над (2:1 Б).

– Как и ожидалось, все намного плотнее, если сравнивать с прошлыми турнирами. Чемпионат близко. Возможно, не дотерпели, но выиграли по буллитам.

– Как отнеслись к драке Керри, который играл в маске из-за повреждения?

– Керри – честный мужик. Его захлестнули эмоции. Я бы не хотел, чтобы он сбрасывал шлем. Только нос зажил, а сейчас он подвергает себя опасности.

– Молодые игроки убеждают вас, что готовы зайти в основу?

– Пока они смотрятся неплохо. Но это предсезонка. Будем ближе к первому сентября, к Дню знаний, решать, кого оставить в основе. Прошли они 10-й класс или пока нет.

– Как состояние ?

– Он поехал с доктором в клинику. Пока не могу сказать, – сказал главный тренер .