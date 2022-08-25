Мартемьянов о витиеватом хоккее: «Он не губителен, просто в него надо уметь играть. Есть моменты, когда надо играть попроще, чтоб переломить ход матча»

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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча против СКА

Новосибирцы потерпели поражение со счетом 2:4 в рамках турнира имени Николая Пучкова. 

– Хороший матч со стороны обеих команд. Масса созданных моментов. Где‑то мы не доиграли свои, к сожалению. Соперник более мастеровитый, свои моменты в большинстве реализовал очень четко. Думаю, этот матч пойдет нам на пользу. Сделаем выводы. Будем готовиться к следующей игре с «Авангардом».

– Когда к вам пришло понимание того, что витиеватый хоккей губителен?

– Да он не губителен, просто в него надо уметь играть! Если не умеешь, не надо показывать то, что ты не умеешь. Есть такие моменты, когда надо играть попроще, чтоб переломить ход матча, проигрывая. Другого способа нет – все на ворота. Надо лезть туда, правильно вбрасывания делать. Сейчас тем более правила позволяют это, чтобы инициативой владеть.

А когда идут передачи поперечные на пустого игрока, получаются перехваты и контратаки в свою зону. Тут надо действовать попроще. Надежность, надежность и еще раз надежность.

– Насколько сложно противостоять СКА в большинстве?

– Я уже сказал, что команда мастеровитая. Там один из моих коллег работает. Я знаю, как он это делает. Разбирали, смотрели. Одна из шайб – рикошет. Последний гол хороший забили. Я не считаю, что мы плохо играем в меньшинстве. Это показали и предыдущие матчи – мы, по‑моему, ни одной шайбы не пропустили в меньшинстве, хотя наигрались выше крыши.

Летний хоккей, много удалений – это нормально, – сказал Мартемьянов.

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