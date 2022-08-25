после матча с «Сибирью» (4:2) высказался о драке, устроенной .

– Для нас это была важная игра против сильного соперника. У нас два матча за два дня, было важно восстановиться. Хорошо подготовились, была максимальная концентрация. Понятно, что соперник был свежее, они отдыхали. Ребята выполняли установку, по ходу матча добавляли. Да, есть ошибки, будем исключать их в будущем.

– Расскажите о плане на сегодняшнюю игру.

– Если посмотреть на систему игры «Сибири» и «Северстали», есть много схожего, но мы больше концентрируемся на нашей игре. Мы разбираем соперника, что можем ему противопоставить. Готовились серьезно, вносили коррективы в звенья по ходу матча. Все ребята здорово себя проявили, взяли ответственность.

– Хайруллин прекрасно влился в состав. Насколько сложными были переговоры?

– Здесь сложный процесс, мы долго вели Марата, играли против него много матчей, он здорово проявлял себя. Марат – универсальный игрок, как и все в команде. Каждый хоккеисты с каждым днем должны становиться все лучше и лучше. Мы не смотрим на личности, смотрим на коллективный труд.

Сегодня у нас командная победа. Мы ждали яркой игры и результативных действий. Марат выходит и в меньшинстве, и в большинстве. Для нас это важный игрок. В нашем паззле каждая личность важна. Начиная от персонала, заканчивая болельщиками, которые гонят команду вперед.

– Согласитесь ли с тем, что сам обидный эпизод для СКА – пропущенная шайба в большинстве?

– Хоккей игра ошибок – они всегда происходят, есть над чем работать. Саша Никишин допустил ошибку в большинстве, в то же время он сам ее скорректировал и забил, сработал на команду. Нужно прогрессировать, и свои ошибки использовать на пользу команде. Конечно, мы постараемся их минимизировать. Но нет такой игры в хоккейном мире, в которой бы не было ни одной ошибки.

Ребята молодцы, не потеряли веру в себя, веру в победу, вырвали ее своей самоотдачей, характером.

– Вы говорили с Педаном по поводу драки? Что на него нашло?

– Соперник спровоцировал, сыграл некорректно в той ситуации. Мы считаем, что это было две минуты у , надо посмотреть видео еще раз. В момент силового приема соперник присел, мог нанести серьезную травму, поэтому Андрей так отреагировал. В то же время мы говорим нашим игрокам, чтобы они не велись на провокации. На провокации мы отвечаем голами.

По‑мужски это был правильный поступок, по правилам хоккея – неправильный. Надо всегда играть на команду. Мы это обсудили. Главное, что команда победила, значит, все действия в итоге были правильными. Победителей не судят, – сказал главный тренер .