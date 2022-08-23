Роман Ротенберг: «Пришедшие в СКА игроки никогда в жизни так не тренировались. Мы переработали «Северсталь» – это очень важно»

прокомментировал победу СКА над «Северсталью» (4:1) на турнире имени Пучкова.

– Всех с победой дома перед нашими болельщиками. Было важно порадовать их сегодня.

Всегда стремимся побеждать. Ребята – молодцы, выполнили установку. Сыграли по системе. Завтра у нас следующая игра, готовимся к ней. Нам есть над чем работать.

– – заключительная часть подготовки к сезону. Какие задачи перед командой на эти матчи?

– Задача – оттачивать нашу систему, те вещи, над которыми работаем уже месяц. Хорошо поработали в горах, до этого был большой объем работы в Новогорске.

Хотим показать то, над чем мы работали. Сегодня местами это удалось, местами надо улучшать. Хотим максимально отточить нашу систему, чтобы мы были готовы к сезону.

– Показалось, что СКА тяжеловато вошел в матч. Было непривычно много удалений. Сказываются нагрузки, или какая-то другая причина?

– У нас был огромный объем работы. Все по-разному переваривают такие нагрузки.

Многие ребята, которые пришли в этом сезоне, никогда в жизни так не тренировались. У нас очень серьезная подготовка, большой объем.

Конечно, в начале матча соперник где-то был свежее – это нормально. Играли за счет характера. Молодцы те, кто выходил в меньшинстве.

Пластались, вытащили на характере, а потом забили важнейшие голы. Мы сегодня именно переработали соперника, это очень важно для нас.

Надо отдать должное – это очень сильная команда, которая создала много сложностей, нам приходилось их преодолевать. Завтра будет тоже важная игра. Готовимся серьезно, восстанавливаемся, – сказал главный тренер .