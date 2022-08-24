Морозов о том, когда на свитерах игроков будут фамилии на русском: «У нас ведь международная лига. Зачем что-то менять?»

Президент КХЛ рассказал, почему фамилии на свитерах игроков написаны на латинице.

– Когда на игровых свитерах будут фамилии на русском?

– У нас сейчас они написаны на английском языке, на латинице. Мы давно уже это ввели.

У нас ведь международная лига. Зачем что-то менять? Есть иностранные команды, есть партнеры и телевидение, которые нас показывают за рубежом, – сказал .

Дмитрий Федоров: «Пришла пора писать фамилии на свитерах игроков кириллицей. ТВ-контракты разорваны, в латинице нет необходимости»