Амиров о лучевой терапии: «Был как будто немного в тумане, как пакет на голову надели. После тренировок становилось легче»

рассказал о том, как перенес лучевую терапию.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. Он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

– Расскажи о том, как проходит твой день.

– Все хорошо, тренируюсь. Выхожу на лед, работаю на земле – все как обычно. Работаю по индивидуальной программе, почти в полную силу. Продолжаю пить курс витаминов до сентября, все, что мне необходимо, я делаю. Пять дней я пью таблетки на ночь плюс таблетки от тошноты.

– Можно ли говорить об определенной дате возвращения в строй?

– Верю, что в ноябре – декабре вернусь.

– Как переносил лучевую терапию? Она ведь сильно бьет по иммунитету.

– Был как будто немного в тумане, как пакет на голову надели. Я тренировался в Германии, после тренировок мне становилось легче.

– Как заставлял себя тренироваться?

– Иногда не хотелось, пропускал. Старался делать пробежки, в зале немного работал.

– Кто-то заставлял или сам решил?

– Когда я не хотел, меня заставляли родители – спасибо им, что всегда были со мной. Врач тоже рекомендовал не прекращать тренировки, – сказал форвард .