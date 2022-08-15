Амиров об армии: «Мне вручили повестку, когда прилетел из Германии. Пошел в военкомат, оформил документы, и меня списали»

сообщил, что получил повестку из военкомата после возвращения из Германии.

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. Он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

– Понравилось в Германии? Смог бы жить там?

– Честно, не смог бы. Это скорее для тех, кому за 40 или за 50. Может быть, в другом настроении я бы по-другому почувствовал.

– Как решил вопрос с армией?

– Когда прилетел из Германии, ко мне домой пришли, вручили повестку – снимали на камеру при этом. Говорят, через три дня вас забирают.

Потом пошел в военкомат, оформил документы, и меня списали, – сказал 20-летний форвард .