Заварухин о 3:4 от «Нефтехимика»: «Довольно тяжело входили в игру. Не смогли реализовать моменты, а соперник нашими удалениями воспользовался»

Николай Заварухин подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:4 Б) на турнире в Казахстане.

– Довольно тяжело входили в игру, медленно играли в первом периоде. Имели большинство, в том числе и «5 на 3», но не забили, не смогли реализовать моменты, а соперник нашими удалениями воспользовался.

Что касается третьего периода, то как будто другая команда вышла играть. Было очень много моментов у нас – могли не только сравнять счет, но и победить. А в серии буллитов, наверное, мастерство игроков «Нефтехимика» оказалось выше, чем наше.

– Что скажете в целом об итогах турнира в Нур-Султане?

– Как и в Магнитогорске, здесь тоже организован очень хорошо турнир. Хочу поблагодарить организаторов за приглашение. По своей игре, конечно, мы делаем выводы.

Далее у нас турнир в Челябинске – туда отправится уже меньше хоккеистов у нас. Больше внимания уделим игре в неравных составах, тактике. Ребята уже отходят от нагрузок, которые они получили в ходе предсезонных сборов. И, надеюсь, к чемпионату, к концу челябинского турнира будут уже сыграны звенья, большинство и меньшинство будут более понятны, более организованы, – сказал главный тренер «Автомобилиста».