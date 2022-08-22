Ларионов после 7:6 с «Динамо»: «Было приятно смотреть, как ребята играют в быстрый хоккей. Когда мы двигаем шайбу, у соперников мало шансов»

прокомментировал победу в контрольном матче с (7:6 Б).

«Игра была интересной, в ней было много голов. Жалко, что не было зрителей. То, что мы хотели видеть, увидели. Были и хорошие моменты, и не очень. Но в целом было приятно смотреть на то, как ребята играют в быстрый хоккей и в быстрый пас.

Когда мы двигаем шайбу, у соперников мало шансов с нами соревноваться. Получилось хорошее начало поездки и хорошее зрелище: основное время, овертайм, буллиты. Это то, чем хорош хоккей.

Да, сегодня упустили выгодный гандикап. Но мы не играем на удержание счета, мы играем в атаку. Ребята должны проходить через такие моменты, должны учиться. В любом случае, мы довели матч до победы: пусть и в серии буллитов.

Приятно, что коллектив играет друг за друга и не опускает руки, когда становится тяжело. Радует, что и в буллитах тоже начали прибавлять, это будет очень важно в сезоне», – сказал главный тренер .