Ларионов о матче с «Дизелем»: «Был некий шоу-рум, чтобы ребята, которых мы командируем, не протирали лавку, а играли»

поделился мыслями о контрольном матче с .

«Торпедо» обыграло команду со счетом 4:1.

«Завершился очередной микроцикл подготовки к сезону. Мы выполнили задачу, одержав две победы, показав не очень хороший, но и не очень плохой хоккей.

Первое, на что обратили внимание перед игрой – дисциплина. 18 минут штрафа накануне – это очень много.

Игроки прониклись и сыграли сегодня достаточно дисциплинированно. Было много сумбура и невнятного хоккея в первом периоде, на что мы обратили внимание в перерыве.

После этого хоккеисты собрались и провели второй период на хорошем уровне, а в третьем довели матч до победы. Могли сегодня забивать больше. Реализация пока оставляет желать лучшего.

Но в принципе вторая половина матча сегодня – это то, что мы хотим видеть. Главное, что есть решения, которые облегчают жизнь нашим нападающим и осложняют жизнь обороне соперника.

Сегодня мы дали себя проявить молодым ребятам. Показали хоккеистов тренерам нашего фарм-клуба, чтобы они какую-то часть сезона смогли использовать наших игроков правильно.

Можно сказать, что сегодня был некий шоу-рум, чтобы в последствии ребята, которых мы командируем в «Дизель», не протирали там лавку, а играли и могли вернуться к нам в команду в игровом тонусе. Поэтому сегодня была задача дать возможность сыграть всем», – сказал главный тренер .