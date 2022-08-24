Владимир Юрзинов: «Ротенберг – настоящий фанатик хоккея! Роман очень въедлив, его команда находится в развитии»

Владимир Юрзинов считает Романа Ротенберга настоящим фанатиком хоккея.
– Роман Борисович Ротенберг обращается к вам за советами? Может быть, расскажете, что последнее ему посоветовали?
– Роман Борисович пригласил меня, потому что я был советником тренеров сборной в ФХР.
Он настоящий фанатик хоккея! Он весь прошлый сезон отработал главным тренером.
Роман Ротенберг очень въедлив, его команда находится в развитии, на мой взгляд. Что-то может получаться, что-то – нет, но есть стремление к развитию и совершенствованию, – сказал советник главного тренера СКА в эфире канала 78.