Стоимость упавшего видеокуба на арене «Локомотива» – около 80 млн рублей

Стоимость упавшего видеокуба на арене «Локомотива» составляет около 80 млн рублей.

В понедельник на «Арене-2000» в Ярославле упал и разбился новый видеокуб.

Его монтаж начался несколько недель назад, установка должна была завершиться к 7 сентября 2022 года.

Стоимость пострадавшего оборудования – 79,9 миллионов рублей.

Управление Следственного комитета РФ по Ярославской области проводит доследственную проверку по факту инцидента.

ЧП в Ярославле: рухнул на лед новый куб. Его вешали на арене «Локомотива» к старту сезона