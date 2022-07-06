Защитник «Локомотива» Сергеев выплатил 1,5 млн рублей штрафа за захват барбершопа в Нижнекамске в 2019 году

Защитник Андрей Сергеев выплатил 1,5 млн рублей штрафа за захват барбершопа.

Хоккеист возместил ущерб и договорился о мировом соглашении с потерпевшим. Также на скамье подсудимых были два друга хоккеиста.

В сентябре 2019 года фигуранты дела осуществили захват парикмахерского салона Room BarberShop. Он расположен в центральной части Нижнекамска на проспекте Химиков.

Причиной этого стало то, что владелец барбершопа Андрей Белоусов задолжал хоккеисту, выступавшему тогда за , 285 тысяч рублей. Долг копился несколько лет.

В результате Сергеев приехал в барбершоп вместе с двумя друзьями. Они заставили должника переписать заведение на одного из подсудимых.

На суде Сергеев признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Защитника «Динамо» Сергеева обвинили в самоуправстве в связи с захватом парикмахерского салона в Нижнекамске