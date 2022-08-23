Романов о ЦСКА: «Непонятный вброс, удивился, когда прочитал. Это утка, переговоров не было»

Александр Романов назвал вбросом информацию о переговорах с ЦСКА.
Российский защитник подписал трехлетний контракт с «Айлендерс» на общую сумму 7,5 миллиона долларов (2,5 млн долларов в год).
В июле сообщалось, что ЦСКА предложил хоккеисту двухлетнее соглашение с зарплатой 60 миллионов рублей в год.
«Никаких переговоров не велось. Это был непонятный вброс. Сам удивился, когда прочитал.
В планах не было возвращаться в Россию и в ЦСКА. Были предложения из НХЛ. Это утка. Таких переговоров не было», – сказал Романов.