Романов о ЦСКА: «Непонятный вброс, удивился, когда прочитал. Это утка, переговоров не было»

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Александр Романов назвал вбросом информацию о переговорах с ЦСКА.

Российский защитник подписал трехлетний контракт с «Айлендерс» на общую сумму 7,5 миллиона долларов (2,5 млн долларов в год).

В июле сообщалось, что ЦСКА предложил хоккеисту двухлетнее соглашение с зарплатой 60 миллионов рублей в год.

«Никаких переговоров не велось. Это был непонятный вброс. Сам удивился, когда прочитал.

В планах не было возвращаться в Россию и в ЦСКА. Были предложения из НХЛ. Это утка. Таких переговоров не было», – сказал Романов.

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