Романов о ЦСКА: «Непонятный вброс, удивился, когда прочитал. Это утка, переговоров не было»

назвал вбросом информацию о переговорах с ЦСКА.

Российский защитник подписал трехлетний контракт с на общую сумму 7,5 миллиона долларов (2,5 млн долларов в год).

В июле сообщалось, что предложил хоккеисту двухлетнее соглашение с зарплатой 60 миллионов рублей в год.

«Никаких переговоров не велось. Это был непонятный вброс. Сам удивился, когда прочитал.

В планах не было возвращаться в Россию и в ЦСКА. Были предложения из . Это утка. Таких переговоров не было», – сказал Романов.