Юрзинов о Ротенберге: «Роман «болеет» хоккеем, у него горят глаза. Для профессии тренера это крайне важно»

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Владимир Юрзинов считает, что Роман Ротенберг является фанатом хоккея. 

– Главный тренер СКА Роман Ротенберг называет вас своим учителем.

– Это очень приятно, что молодые тренеры уважают наши традиции и нашу хоккейную культуру, заимствуют многие профессиональные моменты.

Роман «болеет» нашей игрой, у него горят глаза, для профессии это крайне важно.

Как советник главного тренера СКА, буду передавать весь свой опыт. Он есть – все-таки я уже семь десятилетий в хоккее, – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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