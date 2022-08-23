Юрзинов о Ротенберге: «Роман «болеет» хоккеем, у него горят глаза. Для профессии тренера это крайне важно»

Владимир Юрзинов считает, что Роман Ротенберг является фанатом хоккея.
– Главный тренер СКА Роман Ротенберг называет вас своим учителем.
– Это очень приятно, что молодые тренеры уважают наши традиции и нашу хоккейную культуру, заимствуют многие профессиональные моменты.
Роман «болеет» нашей игрой, у него горят глаза, для профессии это крайне важно.
Как советник главного тренера СКА, буду передавать весь свой опыт. Он есть – все-таки я уже семь десятилетий в хоккее, – сказал бывший тренер сборной СССР.