Юрзинов о Пучкове: «Полвека назад он сказал: «Бери молодых и строй команду». Хорошо, что сегодня СКА следует этому девизу»

считает, что СКА живет по заветам Николая Пучкова.

В качестве тренера Пучков (1930 – 2005) возглавлял клуб из Ленинграда и Санкт-Петербурга с 1963 по 1978 годы (с перерывами) и в 2002 году.

При нем клуб выиграл бронзовые медали чемпионата СССР (1971 год) и два Кубка Шпенглера.

– Николай Георгиевич Пучков – не только первый вратарь сборной СССР, но и легенда тренерского цеха страны, один из основателей хоккея северной столицы, поэтому турнир его имени для меня всегда особенный. Очень рад, что в этом сезоне приглашен на турнир, где, надеюсь, смогу пообщаться с молодыми хоккеистами Санкт-Петербурга и страны. В ходе лекций и семинаров попробую передать им свой опыт.

– Что расскажете молодежи о Пучкове?

– Для меня Николай Георгиевич – один из учителей в профессии. Помню, как полвека назад он напутствовал меня при переходе от игрока к тренеру. Сказал: «Владимир, бери молодых, развивай их и строй свою команду». Меня этот совет окрылил – понял, какой дорогой имеет смысл идти.

Очень хорошо, что сегодня хоккейный СКА следует этому девизу. В городе создана, наверное, лучшая хоккейная вертикаль в стране – СКА, , , , «СКА-Карелия» и так далее. А рядом, всего в нескольких километрах – система питерского «Динамо», также включающая в себя команды ВХЛ и МХЛ. И это я не говорю о студенческом хоккее, а также об инфраструктуре, о том же «Хоккейном городе». Так что конкуренция в Питере очень серьезная!

– В чем, как сейчас модно говорить, «фишки» Пучкова?

– Отличительная черта Санкт-Петербурга – в особой хоккейной культуре, которая идет в том числе от Пучкова. В городе есть своя научная школа, именно в Санкт-Петербурге проходят обкатку новые хоккейные идеи. А еще не забывайте, что в городе есть своя комментаторская школа, а трансляции, например, матчей ВХЛ – самые профессиональные, радующие любого специалиста.

В целом весь этот хоккейный дух в городе на Неве сохранен, что сегодня удается отнюдь не всем городам. Рад, что и мне, и моему сыну Владимиру посчастливилось работать в Санкт-Петербурге, в СКА и, надеюсь, внести свой вклад в развитие клуба, – сказал бывший тренер сборной СССР.