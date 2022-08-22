Владимир Крикунов: «Ротенберг уже состоялся как тренер, отработав концовку прошлого сезона. Он давно в хоккее»

считает, что уже состоялся как тренер.

– Ротенберг проведет первый полноценный сезон в качестве главного тренера . Насколько ему тяжело придется?

– А он уже состоялся как тренер, отработав концовку прошлого сезона. Не думаю, что ему придется трудно. Роман уже давно в хоккее. Сам играл в Финляндии.

– На любительском уровне.

– Это понятно. Но потом руководил хоккеем, был около хоккея. А сейчас взошел на тренерский мостик. Я думаю, что особых проблем не ожидается. Федоров тоже до последнего сезона не работал тренером.

– Да, но у него богатая игровая карьера: от Тихонова до Боумэна.

– Это понятно, что он – трехкратный обладатель Кубка Стэнли и так далее. Но я думаю, что большая роль в успехе лежит на его помощниках, – сказал бывший главный тренер сборной России.