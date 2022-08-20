Ротенберг объявил, что Яшкин назначен капитаном СКА

сообщил, что нападающий будет капитаном СКА.

«Подошел к концу наш сочинский этап предсезонки. За плечами огромный пласт работы: двухразовые тренировки на льду, «городок», занятия в спортзале и матчи.

Отдельно хочу выразить благодарность ПАО «Газпром» и комплексу «Газпром Галактика» за возможность провести сбор в максимально комфортных условиях. Вся необходимая для тренировок профессиональных спортсменов инфраструктура для здесь на самом высшем уровне.

Провели на этом сборе сначала двусторонку, а сегодня сыграли контрольный матч с ХК «Сочи». У нас уже выстраивается команда, все работают единым кулаком, отрабатывают и в обороне, и в атаке. Благодаря такому настрою и нашей системе сегодня удалось победить, хотя соперник серьезно включился во второй половине матча.

Доверили Дмитрию Яшкину капитанскую повязку – он лидер и по своей натуре, и по игре должен выходить на лидирующие роли. К нему прислушиваются и молодые, так что, считаю, выбор сделан правильно и Дмитрий поведет за собой команду.

Пришло время наконец возвращаться в Санкт-Петербург! Мы все очень соскучились по нашим болельщикам и рады, что уже через несколько дней сможем сыграть при родных трибунах. Ждем всех на матчах турнира Пучкова!» – написал главный тренер .