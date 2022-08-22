Ласьков о зарплатах Голдобина и Майе: «Контракты особо не выросли. К тому же к Коле оставались определенные вопросы»

высказался о новых контрактах с и .

– Вы сохранили нападение прошлого сезона. Сильно ли пришлось потратиться, чтобы удержать Голдобина и Майе?

– Контракты особо не выросли. К тому же к Коле Голдобину оставались определенные вопросы.

Желание агентов – это одно. Мы готовы дать денег, но так, чтобы они не входили в потолок зарплат, а начислялись как бонусы. А это значит, игроку надо войти в топ-3 бомбардиров или снайперов.

Учитывая потолок зарплат, у многих хоккеистов заложены эти бонусы. При нормальном подходе, если Голдобин продолжит прогрессировать, его зарплата может вырасти, – сказал первый вице-президент и директор .

Голдобин заработает 45 млн рублей за сезон в «Металлурге» без учета бонусов («Чемпионат»)