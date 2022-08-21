Вице-президент «Металлурга»: «Есть деньги на очень сильного центрфорварда. Но пока не видим подходящих кандидатов»

высказался касательно селекционной работы «Металлурга».

– Селекция завершена?

– Этот процесс никогда не заканчивается, но основная селекция на текущий момент завершена. Резервы под потолком зарплат, конечно, остаются. Но пока не рассматриваем конкретные кандидатуры на усиление. Считаем, что нынешний состав должен сделать один маленький шаг, который не получился в прошлом сезоне.

– То есть клуб не ищет иностранного нападающего в топ-6?

– А почему вы считаете, что топ-6 надо обязательно закрывать иностранцами?

– На российском рынке нет подходящих кандидатов.

– А почему вы считаете, что наши нападающие не смогут закрыть позиции в топ-6?

– Ваш намек понятен. Вел ли «Металлург» борьбу за ценных свободных агентов: Бурдасова, Жафярова?

– Нет. Мы знали, что они свободные агенты. Спортивный директор и скаутская служба изучали, подойдет ли каждый игрок нашей системе. Мы говорим про топ-6, но в прошлом сезоне мы создали топ-9. Это осталось и сейчас. Мы рассматривали Жафярова, Бурдасова, но только рассматривали – переговоры не велись.

– Это финансовый вопрос или дело в системе?

– Вопрос системы. Определенная сумма под потолком зарплат у нас остается. Мы держим в уме возможное возвращение Гриши Дронова.

Есть деньги на очень сильного центрального нападающего. Но пока мы не видим подходящих кандидатов, – сказал первый вице-президент и директор .