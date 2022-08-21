Ласьков о перекрестном плей-офф: «Почему все думают, что СКА или ЦСКА не вылетят в полуфинале от «Металлурга»?»

прокомментировал идею введения перекрестного плей-офф в Фонбет КХЛ.

– Вас удивляет, что КХЛ до сих пор не объявила формат плей-офф?

– Нет. Почему-то все зациклились на этом, но ведь президент КХЛ Алексей Морозов говорил, что лига не собирается ничего менять. Все оговорено в регламенте. Пока никаких изменений нет.

– Идея перекрестного плей-офф – развести СКА и в финале конференции.

– Это понятно. Возможно, в Москве и Санкт-Петербурге хотят развести ЦСКА и СКА. Но почему все думают, что те же СКА или ЦСКА не вылетят в полуфинале от «Магнитки»?

– Как восприняли увеличение количества матчей в регулярном чемпионате?

– Нормально. Отрицательно воспринял уменьшение матчей в .

– Поясните, почему?

– Ребята должны играть. Тренироваться можно до бесконечности, но без практики и игр не будет развития. Вариться в собственной кухне неправильно. Мы говорили об этом на обсуждении. После провели голосование между клубами.

К сожалению, его результаты до нас не доводят. Но мы, как и многие клубы, голосовали против. По молодежке матчи сократили. А 68 игр в КХЛ – так мы даже до НХЛ не дотягиваем.

– Из-за увеличения матчей возрастут расходы клубов.

– Мы прекрасно это понимаем. Доходы от билетов и атрибутики в процентном соотношении от количества матчей останутся прежними. А расходы на перелеты и гостиницы изменятся, – сказал вице-президент и директор .