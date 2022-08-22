Александр Тыжных: «Аскаров может стать фигурой уровня Василевского. Надеюсь, он закрепится в «Нэшвилле»

Александр Тыжных считает, что может стать фигурой уровня Андрея Василевского.

– Есть разные мнения о Ярославе Аскарове. Как вам этот вратарь?

– Когда Аскарову было еще 15-16 лет, я уже много о нем слышал. Мне прислали видео матчей, и я принял решение поехать из Канады в Питер, чтобы посмотреть на его игру вживую и познакомиться с ним лично.

Я давно не видел такого классного вратаря в России, он произвел на меня огромное впечатление. Надеюсь, что у него большое будущее, что Аскаров закрепится в . Он может стать фигурой уровня Василевского.

Ярослав – правильный человек и правильный вратарь, который хочет работать. Я желаю ему удачи в Северной Америке, – сказал хоккейный агент и скаут.