Андрей Зуев: «Аскаров – распиаренный вратарь, ничего особенного. Но он попал в сложную систему – в СКА»

назвал распиаренным вратаря .

– Что вы думаете насчет игры Ярослава Аскарова, который отправился играть за океан?

– Скажу честно: я считаю, что Аскаров – распиаренный вратарь. Слишком много о нем говорили в прессе. Такие дифирамбы надо было доказывать своей игрой.

Я наблюдал за его матчами, в том числе на молодежном чемпионате мира, и ничего особенного не увидел.

У него есть хорошие физические данные, он подвижный, технически обученный вратарь. Еще и праворукий, что нечасто встречается. Но пока нет стабильности.

Хотя он попал в сложную систему – в . В Питере всегда высокие задачи, поэтому ему не давали выйти на первые роли, не доверяли.

В другом клубе у него было бы больше игрового времени. Дай Бог, что дальше у него все получится.

– Некоторые эксперты говорят, что у Аскарова есть пробелы в технике.

– Ни одного вратаря одинакового нет – у всех разные физические данные и коньковая подготовка. Технические пробелы есть у всех.

У Аскарова много отскоков перед собой: шайба, как вратари говорят, не прилипает. Надо дорабатывать с помощью рук, корпуса. В НХЛ любой отскок будет гол, – сказал тренер вратарей «Сокола».