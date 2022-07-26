Аскаров – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Валльстедт – 1-й, Косса – 3-й (The Athletic)

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Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных вратарей.

В список вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом НХЛ.

Из россиян в топ-10 попал голкипер Ярослав Аскаров. 20-летний вратарь занял 2-е место.

1. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)

2. Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)

3. Себастьян Косса («Детройт»)

4. Дастин Вульф («Калгари»)

5. Девон Леви («Баффало»)

6. Лукаш Достал («Анахайм»)

7. Дилан Гаранд («Рейнджерс»)

8. Дрю Коммессо («Чикаго»)

9. Эрик Портильо («Баффало»)

10. Стюарт Скиннер («Эдмонтон»)

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