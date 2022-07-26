Аскаров – 2-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Валльстедт – 1-й, Косса – 3-й (The Athletic)

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных вратарей.

В список вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом .

Из россиян в топ-10 попал голкипер Ярослав Аскаров. 20-летний вратарь занял 2-е место.

1. Йеспер Валльстедт ( )

2. Ярослав Аскаров («Нэшвилл»)

3. Себастьян Косса ( )

4. Дастин Вульф («Калгари»)

5. Девон Леви («Баффало»)

6. Лукаш Достал («Анахайм»)

7. Дилан Гаранд ( )

8. Дрю Коммессо ( )

9. Эрик Портильо («Баффало»)

10. Стюарт Скиннер («Эдмонтон»)