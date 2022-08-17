Кудашов о 2:0 с «Витязем»: «Двоякое впечатление. В детали вдаваться не хочу, идем по плану»

подвел итоги контрольного матча против (2:0).

– Двоякое впечатление. В детали вдаваться не хочу. Я уже говорил, что идем по плану. Сегодня что-то получалось хорошо, что-то – не очень.

– Второй матч подряд команда не пропускает в основное время. Это ведь плюс?

– Это пока ни о чем не говорит. Было неплохое начало у нас. Наступаем на прошлогодние грабли – дальше расслабляемся и играем в плохую игру. От начала до конца нужно работать.

– Команда наконец-то собралась в полном составе – все легионеры на месте. Оцените их состояние.

– Пока не хочу ничего оценивать. Лилья провел только одну тренировку, О’Деллу нужно набрать форму. В ближайшие дни будем звенья складывать, – сказал главный тренер московского .