Лилья и О’Делл не сыграют за «Динамо» на турнире в Уфе. В ближайшие дни они приступят к тренировкам в Новогорске

Форварды Якоб Лилья и Эрик О’Делл не сыграют за «Динамо» на турнире в Уфе.

«Динамо» выступит на Кубке республики Башкортостан в таком составе:

Вратари: Илья Коновалов, Константин Волков, Максим Абдуллаев.

Защитники: Андрей Миронов, Сергей Бойков, Егор Мартынов, Роман Абросимов, Виталий Будницкий, Василий Мачулин, Егор Зайцев, Андрей Прибыльский, Кирилл Готовец, Артем Волков, Антон Малышев, Никита Новиков.

Нападающие: Джордан Уил, Михаил Фисенко, Илья Каблуков, Иван Игумнов, Владислав Ефремов, Александр Скоренов, Максим Сушко, Владислав Кодола, Дмитрий Рашевский, Максим Джиошвили, Богдан Тринеев, Никита Буруянов, Иван Муранов, Богдан Якимов, Владислав Михайлов, Андрей Никонов.

« из-за повреждения пропустит поездку, и в ближайшие дни приступят к тренировкам на базе в Новогорске, а Семен Синяткин, Елисей Карпов и Даниил Давыдов примут участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге в составе местного «Динамо», – сообщается в клубном телеграм-канале.