Шведский форвард «Динамо» Лилья прибыл в Россию. Ранее игрок сказал, что у него нет денег на выкуп контракта

Теги КХЛ Динамо Якоб Лилья Хоккей

Шведский форвард «Динамо» Якоб Лилья прибыл в Россию.

«Дождались! В ночи встретили Якоба Лилью 👋🏻», – сообщается в телеграм-канале московского клуба. 

1 августа «Динамо» объявило о подписании 2-летнего контракта с нападающим.

После этого он заявил шведским медиа, что хочет его расторгнуть, но не располагает средствами для выплаты компенсации. 

Последние 2 сезона Лилья отыграл в составе «Барыса». В его активе 106 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ при 62 (36+26) очках. В Кубке Гагарина – 11 игр и 4 (3+1) балла. 

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