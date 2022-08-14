Шведский форвард «Динамо» Лилья прибыл в Россию. Ранее игрок сказал, что у него нет денег на выкуп контракта

Шведский форвард прибыл в Россию.

«Дождались! В ночи встретили Якоба Лилью 👋🏻», – сообщается в телеграм-канале московского клуба.

1 августа «Динамо» объявило о подписании 2-летнего контракта с нападающим.

После этого он заявил шведским медиа, что хочет его расторгнуть, но не располагает средствами для выплаты компенсации.

Последние 2 сезона Лилья отыграл в составе «Барыса». В его активе 106 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ при 62 (36+26) очках. В Кубке Гагарина – 11 игр и 4 (3+1) балла.