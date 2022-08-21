«Авангард» подарил Бузовой абонемент на домашние матчи команды

Ольга Бузова получила от абонемент на домашние матчи команды в Омске.

«Вчера Ольга Бузова побывала в Омске – встретились с ней и вручили абонемент на Арену Возможностей. Ольга прекрасна (как и всегда) и желает «ястребам» отличного сезона!» – говорится в телеграм-канале «G-Drive Арены».

«Хочу пожелать вам отличного сезона, без травм. Недаром вы ястребы – летайте высоко, далеко, мощно, верьте в себя. Я в вас верю», – сказала поп-исполнительница.

Напомним, что «Авангард» вернулся в Омск после четырех лет выступлений в подмосковной Балашихе. В новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ клуб будет играть на «G-Drive Арене».

У Бузовой давняя любовь с «Авангардом». Пробила выезд в Магнитогорск, называет себя талисманом команды