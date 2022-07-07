Вице-президент КХЛ о Бузовой и «Авангарде»: «Ольга – медийный человек, нет ничего плохого в том, что она участвует в жизни клуба»

Сергей Доброхвалов высказался об участии Ольги Бузовой в жизни «Авангарда».
– «Авангард» – один из лидеров КХЛ в плане маркетинга. Но его много критиковали за Ольгу Бузову, за порнозвезду Еву Эльфи. Такие маркетинговые ходы оправданны?
– «Авангард» – один из передовиков КХЛ в плане маркетинговой деятельности. Там экспериментируют, пробуют что-то новое, но это может быть на грани или за рамками привычного. Поэтому это вызывает критику.
Использование селебрити – оправданный шаг с их стороны, это работа на различную аудиторию.
Ольга Бузова – медийный человек, поэтому нет ничего плохого в том, что она посещает матчи и участвует в жизни клуба, – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям.
Бузова посетила матч «Авангард» – «Металлург»
Ольга Бузова: «Поддерживаю «Авангард». Нравится тот, кто 2-ю шайбу забил, Емелин. Офигенный, просто красавчик»