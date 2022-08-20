Егор Коршков считает, что играть приятнее, чем тренироваться.
– Как будет влиять на игроков увеличенное количество матчей в регулярке?
– Спросите любого хоккеиста: он скажет, что это, наоборот, хорошо. Больше игр – меньше тренируешься, всегда в игровом тонусе.
Нет этих пауз на Евротур – это большой плюс. Всегда приятнее играть, чем тренироваться.
– Как меняется предсезонная подготовка в связи с удлинившейся регуляркой?
– У нас в том году был совсем другой тренер, другая подготовка. Игорь Валерьевич [Никитин] пришел по ходу сезона. Это первая предсезонка, так что сложно сравнивать, – сказал форвард «Локомотива».