Малыхин о задачах на сезон: «В «Авангарде» они только максимальные. У нас отличная команда с хорошим балансом в линиях»

считает, что у «Авангарда» отличная команда.

– Эксперты говорят, что у Омска хорошая линия атаки, но средняя оборона и слабые вратари. А что скажете вы?

– Мое мнение – у нас отличная команда с хорошим балансом в линиях. Сейчас идет наигрывание связок и звеньев, поэтому выходил на лед со многими. Это обычное дело для тренировочного лагеря.

Такая же ситуация с защитниками и вратарями. Идет подготовка к сезону, все ребята хотят доказать и себе, и болельщикам, и экспертам-критикам, что наша команда в порядке.

– Ваши задачи на сезон.

– В «Авангарде» они только максимальные – и личные, и командные. Заряжен, возраст оптимальный, надеюсь, все у нас получится, – сказал нападающий .