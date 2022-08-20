Давыдов о КХЛ: «В отличие от лучших команд НХЛ, мы не дорожим шайбой, пуляем ее в сторону ворот и там копаем. Я это называю дворовым хоккеем»

поделился мнением об игре клубов .

– Как вам нравятся предсезонные турниры КХЛ?

– Болею за наш хоккей, за родное , с помощью интернета стараюсь не пропускать ни одного контрольного матча. В последней игре бело-голубые порадовали, победили «Витязь», но качество хоккея, честно говоря, угнетает.

– Что конкретно?

– В советском хоккее мы посмеивались над канадцами – они не дорожили шайбой, играли в «бей-беги», могли взять свое разве что нахрапом.

Думаю, сегодня в мире все наоборот. Уже канадцы над нами посмеиваются. Посмотрите НХЛ и КХЛ, сравните – мы, в отличие от лучших команд НХЛ, не дорожим шайбой, пуляем ее в сторону ворот и там копаем. Я это называю дворовым хоккеем. А в футболе это раньше называлось «собачками» – все носятся за мячом, чтения игры, ее понимания – нуль!

– Это вы о «Динамо»?

– Это я о подавляющем большинстве наших клубов. Да что клубы, если в такой хоккей в Пекине сыграла наша олимпийская сборная. Результат вроде бы сносный – серебро, но вспомнить нечего. Потому что изменили своим принципам и сыграли в чужой хоккей, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.