Никита Ушнев: «В ВХЛ выиграть кубок никак не легче, чем в КХЛ. Там есть очень приличные команды, много сильных ребят»

Никита Ушнев прокомментировал подписание контракта с «Сочи».

– Свой первый контракт в вы заключили в 28 лет. Как воспринимаете эту историю?

– Когда-то был летом на сборах в Череповце, в СКА... Но как-то не складывалось. Хочу верить, что сейчас нашел свою команду.

– Когда «Сочи» вам предложил полноценный контракт, камень с плеч упал?

– Я немного по-другому смотрю на эту ситуацию. Для меня это ступенька вверх. Надо закрепиться в основе, затем помочь команде выйти в плей-офф. Мне по-прежнему хочется развиваться и двигаться вперед. Я психологически был готов к этому и приехал в Сочи, чтобы прогрессировать.

– Ваша история может быть примером для других – в КХЛ можно попасть даже в зрелом по хоккейным меркам возрасте.

– Надеюсь, что это действительно кого-то вдохновит. Главное никогда не опускать руки и не думать, что вышка – это какой-то второстепенный турнир, откуда уже невозможно выбраться. Совсем нет.

Могу сказать, что там есть очень приличные команды, много сильных ребят, и выиграть кубок там никак не легче, чем в КХЛ.

– Это, наверное, еще и потому, что игрокам там приходится тяжелее из-за непростой логистики?

– Да, многие команды летают регулярными рейсами, много ездят между городами на поездах и автобусах. Хотя я играл в прошлом году в «Югре», там в этом плане все было на очень хорошем уровне. Летали чартерами, останавливались в хороших отелях, – сказал защитник .