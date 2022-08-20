Мактавиш о «Сент-Луисе»: «Вижу неограниченный потенциал. Они выиграли Кубок Стэнли 3 года назад, костяк той команды все еще на месте»

уверен в наличии у огромного потенциала.

63-летний специалист заменил Джима Монтгомери в штабе «Блюз». Он будет работать тренером в впервые с 2009 года.

«Я вижу неограниченный потенциал. Я вижу потенциал для победы в Кубке Стэнли. Они выиграли его 3 года назад, и костяк той команды все еще на месте.

Когда я смотрю на команду, я вижу очень сбалансированное и результативное нападение.

Я с нетерпением жду того момента, когда начну работать с игроками и главным тренером. Надеюсь, что смогу работать с игроками в тесном контакте – так, как не принято, когда ты главный тренер.

Я действительно впечатлен их профессионализмом. Посмотрим, что получится на тренировочном сборе. Я действительно с нетерпением жду этого», – сказал Мактавиш.