Мактавиш о «Сент-Луисе»: «Вижу неограниченный потенциал. Они выиграли Кубок Стэнли 3 года назад, костяк той команды все еще на месте»

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис Крэйг Мактавиш НХЛ Хоккей

Крэйг Мактавиш уверен в наличии у «Сент-Луиса» огромного потенциала. 

63-летний специалист заменил Джима Монтгомери в штабе «Блюз». Он будет работать тренером в НХЛ впервые с 2009 года. 

«Я вижу неограниченный потенциал. Я вижу потенциал для победы в Кубке Стэнли. Они выиграли его 3 года назад, и костяк той команды все еще на месте.

Когда я смотрю на команду, я вижу очень сбалансированное и результативное нападение. 

Я с нетерпением жду того момента, когда начну работать с игроками и главным тренером. Надеюсь, что смогу работать с игроками в тесном контакте – так, как не принято, когда ты главный тренер.

Я действительно впечатлен их профессионализмом. Посмотрим, что получится на тренировочном сборе. Я действительно с нетерпением жду этого», – сказал Мактавиш. 

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