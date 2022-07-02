Мактавиш заменил Монтгомери в штабе «Сент-Луиса». Он не работал тренером в НХЛ с 2009 года

Крэйг Мактавиш заменил Джима Монтгомери в штабе «Сент-Луиса».
Он будет помогать главному тренеру «Блюз» Крэйгу Беруби. Монтгомери ушел в «Бостон» на должность главного тренера.
63-летний Мактавиш не работал тренером в НХЛ с 2009 года, когда оставил пост главного тренера «Эдмонтона».
После этого он занимал посты главного тренера в АХЛ («Чикаго Вулвс»), КХЛ («Локомотив») и швейцарской лиге («Лозанна», с 2019 по 2021 годы, его последний клуб).
С 2012 по 2019 годы канадец входил в управленческий штаб «Эдмонтона» в качестве генерального менеджера (с 2013 по 2015 годы) и вице-президента по хоккейным операциям.
В прошлом сезоне Мактавиш не работал ни в одном клубе. Отметим, что именно в «Сент-Луисе» 4-кратный обладатель Кубка Стэнли завершил свою игровую карьеру в 1997 году.