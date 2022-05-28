О’Райлли о вылете «Сент-Луиса»: «Проиграть все матчи дома – большое разочарование. Мы выступили хуже, чем могли»

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Райан О’Райлли разочарован поражением «Сент-Луиса» от «Колорадо»

«Блюзмены» вылетели из плей-офф НХЛ на стадии второго раунда, уступив «Эвеланш» (2-4, 2:3 в шестом матче). 

Примечательно, что «Сент-Луис» проиграл все три домашних матча в этой серии. 

«У нас был шанс взять эту игру. Хуссо дал нам его, он несколько раз выручал и все время удерживал нас в игре. Думаю, что в начале мы играли медленно, из-за чего столкнулись с проблемами. 

Такое ощущение, что мы всю серию провели дома. Здесь мы играли не так как нужно, из-за чего победить было сложно. Проиграть все матчи дома – это большое разочарование.

Сезон по-настоящему разочаровал. Я думаю, что мы можем играть лучше, чем показали в этой серии. Мы могли довести ее до седьмой игры

Да, мы еще не отошли от вылета. Нам есть, о чем подумать, но я действительно чувствую, что в этом году мы выступили хуже, чем могли. Это одна из лучших команд, в которых я играл. Поэтому я разочарован», – сказал капитан «музыкантов». 

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